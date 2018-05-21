دول الجوار تناقش وضع ليبيا مجدداً!

مرة أخرى “يستعرض” وزراء خارجية دول الجوار الليبي الثلاث، التطورات السياسية والوضع في ليبيا، حيث ستحتضن الجزائر الاثنين اجتماعاً يترأس وزير خارجيتها عبد القادر مساهل، ويستضيف وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

ووصفت وزارة الخارجية التونسية الاجتماع بأنه يمثل مناسبة للتشاور حول “الخطوات” التي يمكن أن تساند جهود الأمم المتحدة لتنفيذ خطتها.

الاجتماع الرابع لوزراء الخارجية، يأتي بعد قرابة 5 أشهر على الاجتماع السابق الذي التأم بتونس في ذكرى الاتفاق السياسي في 17 ديسمبر 2017.

ويتزامن الاجتماع مع إحاطة يقدمها المبعوث الأممي غسان سلامة لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.

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