بعد تعرض عناصر للتهديد بالسلاح..بلدي غريان يستغيث بالأمن

وجه جهاز الحرس البلدي فرع غريان، نداء للأجهزة الأمنية في المدينة لدعمه في عمله، من أجل ضبط السوق والحفاظ على الصحة العامة.

بلدي غريان قال إن عناصره ضبطت أمس الأحد سيارة تسويق المشروبات الغازية داخل مدينة غريان الساعة الثانية ونصف بعد الظهر متعرضة لأشعة الشمس مباشرة ، إلا أن السائق رفض الامتثال لعناصرها، مهددا بالسلاح، فما كان من عناصر الحرس البلدي سوى الانسحاب وتحرير محضر بالواقعة لدى مركز الشرطة غريان.

وناشد الحرس البلدي أعضاء مركز شرطة غريان القيام بالقبض على المتهم وإحالته إلى القانون حتى يكون عبره لغيره، بحسب تعبير الجهاز.

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