950 مليون دولار القيمة الإجمالية الاستيرادات الجديدة

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نص قرار المجلس الرئاسي رقم 617 الصادر في تاريخ 17 مايو الجاري بشأن تعديل بعض احكام القرار 505 بشأن الإذن بتوريد بعض السلع الاساسية وتغير بعض الاحكام على تخصيص مبلغ 950 مليون دولار لاستيراد السلع الأساسية.

وخصص القرار مبلغ 30 مليون دولار لاستيراد الدقيق ومبلغ 72 مليون دولار لاستيراد الأرز والمبلغ ذاته لاستيراد الزيت النباتي ومبلغ 120 مليون دولار للحليب المعقم ومبلغ 90 مليوناً للحليب المكثف ومبلغ 30 مليون للأجبان ومبلغ 40 مليونا للبيض.

وتم أيضاً تخصيص مبلغ 90 مليون دولار للحوم الدجاج المجمدة ومبلغ 50 مليوناً للحوم الأغنام المجمدة ومبلغ 126 مليونا للحوم الأبقار المجمدة إضافة إلى 90 مليون دولار للأبقار والأغنام الحية كما تم تخصيص مبلغ 60 مليون دولار لاستيراد العصائر ومبلغ 30 مليونا للبقوليات أي بضعف القيم في القرار السابق مع إضافة 50 مليونا لاستيراد طماطم العلب.

وأعطى المجلس الرئاسي في قراره الجديد رئيس المجلس الرئاسي حق اعتماد الموافقة على طلبات التوريد بدلا من وزير الاقتصاد والصناعة كما ينص عليه القرار السابق كما عدل القرار موعد وصول السلع بحيث يكون في موعد أقصاه الأول من أغسطس بعد أن كان في السادس من يونيو كحد أقصى.

وأضاف القرار الجديد فقرة بحيث يسمح بأن تزيد أسعار التوريد عن الأسعار النمطية المعتمدة من اللجنة المختصة بوزارة الاقتصاد في حدود ما نسبته 15%، كما ألغى القرار الجديد فقرة أخرى في القرار السابق تنص على إمكانية المفاضلة بين الشركات المتقدمة وفقا لرأس مال المدفوع وعمر الشركة وعدد موظفيها وقيمة ضرائبها والضمان الاجتماعي الذي تدفعه.

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