بلدي سوق الجمعة: نسعي لمكتب الخدمات العامة سوق الجمعة بذمة مالية مستقلة

خاص

قال هشام بن يوسف عميد بلدية سوق الجمعة في تصريح ” للاقتصادية ” بأنهم قد وعودا من قبل الرئاسي بدعم مكتب الخدمات العامة سوق الجمعة والشركات المساندة العاملة في نطاق البلدي حتي يتم التغلب علي ازمة تكدس القمامة.

وأوضح في اتصال هاتفي بأن التحديات كبيرة والجهود متضافرة وبأن ما يسعي له البلدي سوق الجمعة هو حل جدري لا اصلاح مؤقت مضيفاً نعمل علي حل أزمة القمامة المتراكمة وفق خطة واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع خاصة في ظل عدم وجود منظومة لإدارة المخلفات.

واضاف لم يتم تخصيص لأي مبلغ مالي من قبل المجلس الرئاسي حتى الآن وما تم مناقشته هو كيفية اعطاء مكتب الخدمات العامة سوق الجمعة الذمة المالية المستقلة ليتمكن من إداء دوره بالشكل المطلوب.

يذكر بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اجتمع السبت التاسع عشر من مايو مع وزير الحكم المحلي وعميد بلدية سوق الجمعة ورئيس مجلس الادارة والمدير العام لشركة الخدمات العامة لبحث امكانية ايجاد حل عاجل وسريع لمشكلة تكدس القمامة في منطقة سوق الجمعة وتداعيات ذلك على الصحة العامة وتأثيره على البيئة.

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