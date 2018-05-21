القبض على مجموعة تخطط لأعمال عسكرية داخل طرابلس

أعلن جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، الاثنين، القبض على مجموعة مسلحة كانت تخطط لعمليات عسكرية داخل العاصمة طرابلس بالتنسيق مع “الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا”.

وأوضح الجهاز على صفحته الرسمية، أن المجموعة اعترفت بعد التحقيقات المبدئية عزمهم القيام بعمليات تخريبية داخل طرابلس لإثارة خلايا تابعة لهم.

وأكدت الردع أنها ضبطت بحوزتهم أجهزة لاسلكي وأسلحة وذخائر وخططا عسكرية لتوزيعها، مضيفة أن لديهم تنسيق مع خلايا أخرى في جميع مدن ليبيا.

يُذكر أن المجلس الرئاسي قد أصدر الأسبوع المنصرم قرارا يمنح جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب المزيد من الصلاحيات، من بينها تتبع ومراقبة الجماعات الإرهابية، والعصابات الإجرامية، واتخاذ التدابير بشأنها.

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