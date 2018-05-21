مجموعة الخمس تجهز لمواجهة مع داعش

بعد تنظيم القاعدة، جاء دور تنظيم داعش ليوسع رقعة نشاطاته في القارة السمراء ما يجعل مكافحة داعش في أفريقيا مهمة معقدة ولا تكفي الوسائل العسكرية التقليدية للقضاء عليه فقد وصلت جريمة الإرهاب الى مستويات غير مسبوقة في افريقيا بشكل يهدد حاضر القارة ومستقبلها .

في تحرك جديد يهدف إلى القضاء على التنظيم، أصدرت الولايات المتحدة قرارا بإدراج تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى على لائحة التنظيمات الإرهابية الأجنبية ووضع زعيمه عدنان أبي الوليد الصحراوي، واسمه الحقيقي لحبيب عبدي سعيد، على قائمة الإرهابيين العالميين المطلوبين.

وتستعد موريتانيا، بوركينا فاسو، النيجر، مالي وتشاد لإطلاق مشروع قوة عسكرية مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية والإرهاب تحت مسمى مجموعة الخمسة بتبني نهج وتجربة مختلفة عن التجارب السابقة، إلا أن اعتماد المجموعة الكبير على القوى الدولية، دون أن تتوفر لتلك القوة العسكرية الوسائل اللوجيستية والإمكانيات المالية للدخول حيز التنفيذ يشكل مصدرا للتوجّس والشكّ في مدى قدرة المجموعة على الالتزام بتعهداتها في خلق بيئة أمنية خالية من الإرهاب وآثاره.

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