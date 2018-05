أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أنها أوقفت 3 أشخاص كانوا على متن مركبة رباعية الدفع وبحوزتهم بندقية كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة و900 لتر من الوقود، على الحدود الليبية الجزائرية.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية عبر موقعها الرسمي أن دورية تابعة لها قامت باعتراض المركبة على الشريط الحدودي بمنطقة “جانت” الجزائرية، منوهة بأن ذلك يأتي في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود بحسب تعبيرها.

The post الجزائر توقف 3 أشخاص بأسلحة وذخيرة على الحدود الليبية الجزائرية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية