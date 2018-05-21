الهلال الأحمر الليبي ينفى العثور على 116 جثة لمهاجرين مصريين في ليبيا

ليبيا – نفى المسؤول على ادارة الجثث في الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي أمير العماري اليوم الإثنين المزاعم التي تناقلتها عدد من وسائل الاعلام حول عثور الهلال الأحمر الليبي على جثث لضحايا هجرة غير شرعية يحملون الجنسية المصرية داخل الأراضي الليبية.

العماري حذر في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع” من التعاطي مع معلومات غير دقيقة ينشرها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي،نافياً إصدار الهلال الأحمر الليبي لأي بيانات صحفية حول العثور على جثث ضحايا هجرة غير شرعية.

ودعا المسؤول على الجثث بالهلال الاحمر كافة وسائل الإعلام إلى ضرورة تحرى الدقة فيما ينقل عن الهلال الأحمر الليبي ، مضيفاً بأن خبر العثور على 116 جثة لمهاجر غير شرعي من مصر لا أساس له من الصحة.

يُشار إلى أن نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي تداولوا وثائق وجوازات سفر لمهاجريين غير شرعيين مصريين عثر علي جثثهم العام الماضي وتم نشرها والترويج لها كونها وثائق حديثة منسوبة لضحايا هجرة غير شرعية مصريين عثر عليهم اليوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية