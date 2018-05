المتوسط:

أصدر العميد محمد بشر رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اليوم الإثنين الموافق 21 مايو 2018، قرارًا رقم ( 308) والقرار رقم (309 ) لسنة 2018 م بإغلاق عددٍ من مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين.

وأضاف «محمد بشر»، خلال منشورٍ له على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنَّه تمَّ إغلاق مركز إيواء الجنوب الشرقي ربيانة، ومركز إيواء زليتن، كما أنه يجب على الجهات المختصة تنفيد أحكام هدا القرار.

