أل الحلس يسلمون ابنهم للجيش في الفتائح بناء على رغبته والوسيط يكشف: تعاون الجيش شجع العشرات على التسليم

أخبار ليبيا 24 – خاص

سلمت عائلة عنصر سابق في تنظيم داعش ابنها إلى قوات الجيش الليبي المتمركزة بمنطقة الفتائح بمدينة درنة، بحسب ما صرح لأخبار ليبيا 24 صديق العائلة والوسيط في عملية التسليم منعم الرفادي.

وقال الرفادي في تصريحات حصرية أن عائلة الحلس الشاعري سلمت ابنها إبراهيم أمس الأحد له وهو قام بنفسه بتسليمه إلى غرفة عمليات عمر المختار التي أمنت بتعليمات من آمرها سالم الرفادي عملية التسليم والاستلام وتعهدت بتوفير المحاكمة العادلة له ولكل من يسلم نفسه ، مؤكداً أن القيادة العامة كانت تتابع عن كثب وقدمت كل الضمانات.

البداية كانت قبل 5 أيام، يقول الوسيط منعم، باتصال من فوزي الشقيق الأكبر لإبراهيم، يخبره أن أخاه المختبئ عن أعين عناصر يوسليم يرغب في تسليم نفسه للجيش وأنه يقسم بأنه لم يقتل وبأن يديه ليست ملطخة بالدم، فما كان منه إلا الاتصال بمستشاري قبيلة العبيدات والتنسيق معهم حول عملية استلام وتسليم إبراهيم الحلس، قبل أن يتواصل مع آمر غرفة عمليات عمر المختار الذي رحب بالمبادرة وتكفل بتأمين وصوله إلى بوابة الجيش بالفتائح رفقة أحد أشقائه عند مغرب يوم أمس الأحد.

ويؤكد أن منعم لم يطلب أكثر من ضمان محاكمة عادل له مشترطاً أن لا يوضع في سجن يديره سلفيون.

يفصح الرفادي عن قصة إبراهيم مع داعش وبسليم قائلاً أنه كان مطاردا من كتيبة بوسليم وأنه اختبئ في درنة تحت حماية قبلية، وأنه انخراط لمدة شهرين في تنظيم داعش رغبة في الثأر لشقيقه عبد الحميد الذي يشك في أن بوسليم قتلته.

اللافت أن المبادرة شجعت آخرين على الثقة في الجيش حين أخبره أل الحلس أن هناك 40 شخصاً يرغبون في سلوك مسلك ابنهم وتسليم أنفسهم للجيش مقابل ضمان محاكمة عادلة لهم، كما تلقى اتصالا من عنصر تابع لبوسليم يرغب هو أيضاً في تسليم نفسه للجيش.

لم تكن مهمة الرفادي كوسيط يحظى بثقة شخص مطلوب للجيش في خضم معركة تحرير درنة أمرا يسيراً، إذا ساعدته علاقته القوية بآل الحلس حين كان يبعث لمستشفى الهريش والجمعيات الخيرية أدوية وأغذية بالتنسيق مع قوات الجيش وتحت أنظارها.

ورغم أن علاقته بالمسيطرين في درنة ساءت بسبب كتاباته على الفيسبوك وتهديده من قبل أنصار الشريعة إلا أن ذلك لم يمنعه من المخاطرة بحياته وزيارة أحد أشقاء إبراهيم الحلس الذي كان يرقد بمستشفى الهريش وهو ما حفظته له العائلة وكان سببا في تنامي ثقتها فيه.

ويبدي الرفادي رغبة في مواصلة التوسط لاستلام من يرغب في النأي بنفسه عن مواجهة الجيش باعتبارها طريقا لحقن الدماء وعودة مدينة درنة إلى حضن الوطن ويحمي ممتلكات أهلها ومرافقها من ويلات الحرب، ويشدد ” نحن على استعداد لمساعدة من يرغب في تسليم نفسه ولن نسمح بظلمه من أي كائنا كان وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه”.

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