بدء تشكيل لواء عسكري لحماية الجنوب الليبي، والسراج يطالب حكماء درنة بالتدخل عاجل لتجنيب المدينة الحرب

أعلن المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد السلاك، اليوم الاثنين، بدء تشكيل قوة عسكرية قوامها لواء لحماية الجنوب، امتثالاً للقرار رقم 17 الصادر عن مكتب القائد الأعلى للجيش.

وأوضح السلاك في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن آمري المناطق العسكرية الغربية والوسطي وطرابلس ينسقون في ما بينهم للعمل على تشكيل هذه القوة.

وقال السلاك إن مهام القوة تتمثل في فض النزاع وتأمين وحماية المنطقة، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب وشبكات التهريب والعناصر الأجنبية التى تتسلل عبر الحدود، بغية زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وبين السلاك أن رئيس المجلس الرئاسي، شدّد على أن القوة على استعداد للتعاون والتنسيق مع جميع الأطراف والقوى على الأرض في سبيل بسط الأمن وتعزيز الاستقرار بالمنطقة، وتجديد دعوته لتنحية الخلافات والوقوف صفا واحدا في مواجهة الأخطار والتحديات التي تواجه بلادنا.

وذكر السلاك أن رئيس المجلس الرائاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج طالب بتدخل عاجل للحكماء والشيوخ والأعيان من درنة والمناطق المحيطة، بغية الوصول إلى حل سلمي يحقن الدماء و يجنب المدينة ويلات الحروب وما تخلفه من قتل و دمار.

وأكّد السلاك أن اللجنة العليا لشؤون المهجرين في الخارج، أكد “السلاك”، باشرت بمناقشة التحديات التى تواجه عودة المهجرين في الخارج وسبل معالجتها، مجددا التأكيد على أن هدف اللجنة الرئيسي، هو تذليل الصعاب التي تحول دون عودتهم. كما انها ستعمل على توفير ما تحتاجه الأسر المهجرة من خدمات إلى حين تهيئة الظروف لعودتهم .

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي “وفق الاتفاق السياسي”، الاربعاء الماضي، قرارا يقضي بتشكيل قوة عسكرية قوامها لواء لحماية وتأمين المنطقة الجنوبية.

وطلب رئيس المجلس الرئاسي بتشكيل اللواء من كتائب المناطق العسكرية، الوسطى والغربية وطرابلس العسكرية، بكامل افرادها وعتادها ومعداتها.

وحذّر السراج الخميس الماضي من مخاطر العمليات العسكرية والقصف الجوي الذي يستهدف مدينة درنة، وما تسببه من خسائر في صفوف المدنيين وفي البنية التحتية المدنية.

وأشار السراج، إلى أنه يتابع بقلق شديد ما يتوارد من أنباء عن العمليات العسكرية والقصف الجوي الذي يستهدف مدينة درنة، مؤكدا أنه قد سبق وأن دعا للاحتكام للعقل، ووضع حد لمعاناة المواطنين، بفك الحصار الخانق المضروب حول المدينة، ووقف العمليات القتالية.

الجدير بالذكر أن مدينتي سبها ودرنة تشهدان أوضاعا انسانية صعبة نتيجة المعارك والاشتباكات التي جرت في المدينتان.

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