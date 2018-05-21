“قوة الردع” تقول إنها ألقت القبض على خلية عسكرية داخل طرابلس

طرابلس-العنوان

قالت قوة “الردع الخاصة” اليوم الإثنين، إنها ألقت القبض على خلية كانت تخطط لبعض العمليات العسكرية بالتنسيق مع بعض الخلايا الأخرى تابعة لما يـعرف بــ (الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا).

وذكرت القوة الردع أن معلومات توافرت لديها تفيد بوجود تنظيم مسلح يسعى لإحداث فوضى في العاصمة الليبية وضواحيها.

وشملت المجموعة عدداً من الضباط والمدنيين، من أبرزهم اللواء ناجي مسعود حرير والعميد خليفة محمد الأسود.

وأكدت القوة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” أن هذا التنظيم قام “بدعم من الجبهة الشعبية بإنشاء غرفة عمليات بجنوب طرابلس بهدف التحرك نحو العاصمة، ما دفع القوة إلى التنسيق مع الكتيبتين 301، و12 مشاة، وتطويق مكان الخلية والقبض على 7 عناصر منها، بعد رصد تحركاتهم وتحديد مكان غرفة العمليات الخاصة بهم، والتي كان سينطلق منها العمل المسلح”.

وأفادت أن المقبوض عليهم وعددهم سبعة اعترفوا أثناء التحقيقات المبدئية بتحديد ساعة تحركهم نحو طرابلس والقيام بعمليات تخريبية لإثارة خلاياهم بالداخل.

وأشارت إلى ضبط أسلحة وذخائر وأجهزة اتصالات لاسلكية وخطط عسكرية، فضلاً عن بيان كانوا ينوون توزيعه، منوهة إلى أن المقبوض عليهم أكدوا وجود تنسيق مسبق مع خلايا أخرى في جميع المدن الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية