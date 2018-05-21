دبلوماسي مصري: هذه الملفات التي سيناقشها شكري خلال اجتماع دول جوار ليبيا في الجزائر

ليبيا – قال السفير المصري بالجزائر عمر أبو عيش إنه من المقرر أن يناقش وزير خارجية سامح شكري في اجتماع دول الجوار العربي بالعاصمة الجزائرية الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا لضمان استقلال ووحدة ليبيا.

أبوعيش أضاف في تصريح لقناة ” dmc” المصرية اليوم الاثنين بأن دفع الليبيين للتواصل معاً هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية في الوقت الحالي ، مشيراً إلى أن مصر قامت بدور كبير جداً في دعم المؤسسة العسكرية الليبية.

يشار غلى أن دول الجوار العربي لليبيا تعقد اليوم الاثنين في الجزائر اجتماع لمناقشة آخر التطورات بشأن الازمة السياسية في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية