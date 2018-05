«أبوسبيحة»: كتائب التبو تتبع القوات المسلحة فلماذا الحرب

المتوسط

نشر المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، مقطع فيديو جاء فيه رد الشيخ علي أبوسبيحة، رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، على نتائج اجتماع اللجنة المكلفة من قبل مجلس فزان لمقابلة المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش ومطالبته بإعادة هيكلة القوات المسلحة في المنطقة الجنوبية.

وقال «أبوسبيحة» في مقطع فيديو، تحصلت «المتوسط» على نسخة منه، « هذه الحرب التي حاولنا قدر الإمكان أن نتجنبها ولم تقع لكن الظروف كانت أقوى منا والتدخلات الخارجية أيضًا كان لها الدور الأكبر» مطالبًا أهالي سبها « بآلا تتكرر هذه المعارك، وأن يجلسوا على طاولة الحوار لتقرير مصير الجنوب، وذلك لأن الجنوب ليس له مصلحة إلا في نفسه» على حد قوله.

وأضاف «أبوسبيحة» أننا «تقابلنا مع المنفور مندوب القوات المسلحة في المنطقة ثم أتاه آمر المنطقة مبروك الغزوي وجلسنا معه، وحاولنا قدر الإمكان أن نجد حلول، وطلبنا منه تحديد تبعية اللواء السادس، ووجه رسالة بأن تبعية اللواء السادس للقوات المسلحة».

وأشار إلى أن «كتائب التبو تتبع القوات المسلحة وتتبع الكرامة منذ بدايتها، الآن لماذا تقع هذه الحرب، إذا كان الاثنين يتبعان جهة واحدة، ومن المفترض أن تمنع القوات المسلحة هذه الحرب».

وختم رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان قائلًا: «تقرير الآمر السابق -البرغثي- يقول إن هؤلاء يريدون مرتبات ولا يريدون القتال وكأنهم مرتزقة، إذا من نقاتل، لقد طلبنا إعادة تنظيم الجيش، وليس أن نقاتل بعضنا، فنحن في غناء عن قتال بعضنا البعض».

