المتوسط:

قال وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام تيسير الوزارة الدكتور، سعد عقوب، إنَّ القطاع الخاص المُتمثل في الصيدليات الخاصة بالغَ في الأسعار، مضيفًا أنَّ القطاع العام تأخر في توفير بعض الأدوية بسبب إجراءات المركزي.

وأضاف «عقوب»، خلال منشورٍ لهُ على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنّهُ: «إذا أردنا الحل الجذري للقطاع الصحي في ليبيا فلابد من فتح الاعتمادات ولكن للآسف لم يحدث حتى هذه اللحظة».

وتعهد «عقوب»، أنّهُ لنْ يترك الأمر لمستغلين الفرص الذين يَسعون إلى تحقيق مكاسب سريعة، مستغلين بذلك ثغرة ارتفاع سعر الصرف للدولار وسط عمليات تذبذب مرتفعة للغاية، وأنَّ المواطن بين مطرقة التاجر وسندان الاعتمادات وحاجة المرضي.

The post «عقوب»: الصيدليات الخاصة بالغت في ارتفاع أسعار الأدوية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية