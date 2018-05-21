الشكشاك يكشف تفاصيل مسودة الإتفاق السلمي بين مدينتي مصراتة و تاورغاء

ليبيا – كشف رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك عن التوصل لإتفاق حول بنود مسودة للصلح والإتفاق السلمي بين مدينتي مصراتة وتاورغاء ، مشيراً إلى أنه خلال اليومين القادمين سيتم التوصل للوجه النهائي والصحيح للمسودة.

الشكشاك ذكر خلال تصريح عبر قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأحد تابعته صحيفة المرصد أن المجلسين المحلي مصراتة وتاورغاء وضعوا عدة ملاحظات على المسودة، لافتاً إلى أنه بحسب الإتفاق سيعقد إجتماع موسع خلال الأيام القادمة يجمع المجلس المحلي والمجلس البلدي واللجان الاجتماعية وممثلين من مصراتة وتاورغاء وعدد من القبائل التي لعبت دور في هذا الملف.

وأكد على أنه لغاية الآن لم يتم تحديد مكان عقد الإجتماع وبأي مدينة، موضحاً أن الهدف من اللقاء هو التوقيع على هذا الإتفاق السلمي بين المدينتين وبتصديق المجلس البلدي مصراتة والمجلس المحلي تاورغاء.

رئيس المجلس المحلي أوضح أن هذا الإتفاق يركز على نقطة مهمة جداً وهي سماح أهالي مصراتة بعودة أهالي تاورغاء لمدينتهم وتولي كل من المجلس البلدي مصراتة والمجلس المحلي تاورغاء والمنطقة العسكرية الوسطى الترتيبات اللازمة لعودة أهالي تاورغاء لديارهم.

وتوقع الشكشاك أن يكون أهالي تاورغاء المتواجدين بمنطقة قرارة القطف هم أوائل الداخلين للمدينة، مبدياً سعيهم وحرصهم على إنهاء هذه المعاناة بأسرع ما يمكن.

يشار غلى أن مهجري مدينة تاورغاء لا يزالون يعانون بمنطقة قرارة القطف القريبة من مدينة بن وليد منذ حوالي 75 يوم مع إستمرار تعثر تنفيذ إتفاق عودتهم الذي اعلنه رئيس المجلس الرئاسي مطلع السنة .

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