الحكومة المؤقتة تأذن لوزارة المالية بصرف أكثر من 168 ألف دينار ليبي لهذا الغرض

ليبيا – أذنت الحكومة المؤقتة لوزارة المالية والتخطيط بتخصيص مبلغ مالي وقدره (168,568,600) دينار ليبي للمؤسسة الوطنية للموارد المائية لتغطية قيمة ما تبقى من المستخلص رقم (1).

الحكومة المؤقتة أوضحت في نص القرار الذي نشر على المكتب الإعلامي التابع لها أن المستخلص رقم (1) متعلق بمشروع تركيب محطات لمعالجة المياه بالمناطق التابعة لبلدية طبرق وذلك خصماً من الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض لسنة 2018.

ودعت الحكومة المؤقتة وزارة المالية والتخطيط لإجراء التسوية اللازمة بعد اعتماد قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2018 مع لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقاً للنظم واللوائح السارية.

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