السراج : قوة حماية الجنوب على إستعداد للتعاون مع جميع الأطراف على الأرض لبسط الأمن

ليبيا – أكد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك بدء آمري المناطق العسكرية الغربية والوسطى وطرابلس التنسيق فيما بينهم للعمل على تشكيل قوة خلال المدة المنصوص عليها امتثالاً للقرار رقم”17″ الصادر في 16من مايو الجاري عن مكتب القائد الأعلى للجيش بشأن تجهيز قوة عسكرية قوامها لواء لتكليفها بحماية وتأمين منطقة الجنوب.

السلاك نقل خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد بالمركز الإعلامي برئاسة الوزراء اليوم الاثنين تأكيد رئيس المجلس الرئاسي على مهام القوة التي تتمثل فى فض النزاع وتأمين وحماية المنطقة بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب وشبكات التهريب والعناصر الأجنبية التى تتسلل عبر الحدود بغية زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وقال السلاك إن رئيس المجلس الرئاسي يشدد على أن تكون القوة على استعداد للتعاون والتنسيق مع جميع الأطراف والقوى على الأرض فى سبيل بسط الأمن وتعزيز الاستقرار بالمنطقة ، مجدداً دعوته لتنحية الخلافات والوقوف صفاً واحداً فى مواجهة الأخطار والتحديات التى تواجه البلاد.

وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية في درنة استعرض السلاك ما جاء في بيان رئيس المجلس الرئاسي الذي طالب بتدخل عاجل للحكماء والشيوخ والأعيان من درنة والمناطق المحيطة بغية الوصول الى حل سلمى يحقن الدماء ويجنب المدينة ويلات الحروب وما تخلفه من قتل ودمار

كما شدد السلاك على الضرورة الماسة لإيجاد ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية وتوفير الاحتياجات الاساسية للمدينة ورفضه القاطع للإرهاب بكافة صوره ومسمياته وأشكاله .

وفيما يخص اللجنة العليا لشؤون المهجرين في الخارج أكد على مباشرة أعمال اللجنة بمناقشة التحديات التى تواجه عودة المهجرين في الخارج وسبل معالجتها،مجددا التأكيد على أن هدف اللجنة الرئيسي هو تذليل الصعاب التي تحول دون عودتهم وأنها ستعمل على توفير ما تحتاجه الأسر المهجرة من خدمات إلى حين تهيئة الظروف لعودتهم.

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