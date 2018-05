خلال لقائهم بـ «معيتيق».. وفد برلمان أوروبا يُعلن تقديم الدعم الفني للانتخابات

المتوسط:

التقى النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، صباح اليوم الإثنين، وفداً من برلمان الاتحاد الأوروبي برئاسة إيناس آيالا، والمكلفة بعلاقات بلدان المغرب العربية، ورئيس لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية ” كلود موراييس، ونائب رئيس البرلمان فابيو ماسيمو، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة الشاملة للحدود في ليبيا فينشينزو تاليافيري، وسفيرة الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا بيتينا موشايدت.

وخلال اللقاء، جدّد الوفد، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء دعم البرلمان الأوروبي لحكومة الوفاق الوطني، وأكدوا رغبتهم في الاستماع مباشرة من صانعي القرار في ليبيا لمعرفة متطلبات الليبيين في الوقت الراهن لتنفيذها، بينما تمَّ التأكيد على ضرورة تنفيذ برامج ومشاريع ملموسة على أرض الواقع، كما شدّد على ضرورة إقامة تنمية مكانية في دول المصدر للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو الشمال، وضرورة تفعيل الاتفاقيات السابقة مع دول الاتحاد الأوروبي فيما يخص مكافحة الهجرة وضبط الحدود وعديد المجالات.

ومن جهته أعلن الوفد استعداده لتقديم الدعم الفني اللازم للعملية الانتخابية و تبادل الخبرات في هذا المجال، كما أبدى الوفد ترحيبه بتبادل الخبرات في كافة المجالات.

