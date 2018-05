المتوسط

قال مندوب ليبيا بمجلس الأمن، السفير المهدي صالح المجربي، خلال جلسة مناقشة الأوضاع في ليبيا والعقوبات الدولية المفروضة عليها، إننا نؤكد موقف حكومة الوفاق الداعم لضرورة إجراء انتخابات تفرز السلطات التشريعية والتنفيذية.

وأضاف «المجربي» خلال كلمته في مجلس الأمن التي رصدتها «المتوسط»، «نبارك كل الجهود المحلية والدولية المبذولة لإنجاز المصالحة الوطنية في لييبا».

ولفت مندوب ليبيا إلى أن «المئات من الشباب الليبي راحوا ضحايا العمليات الإرهابية التي كان آخرها استهداف مقر مفوضية الانتخابات بداية الشهر الجاري».

وأوضح المندوب الليبي، أن «قضية الهجرة تتطلب دعمًا من المجتمع الدولي لاسيما لدول المنشأ».

The post مندوب ليبيا بمجلس الأمن: مئات الشباب راحوا ضحايا للعمليات الإرهابية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية