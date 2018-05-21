مصنع أسمنت الفتائح يواصل الانتاج بعيداً عن الإرهاب

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير إدارة الإنتاج بمصنع إسمنت الفتائح رافع انويجي الجازوي، اليوم الاثنين، أن مصنع اسمنت الفتائح مستمر في الانتاج رغم الحرب القائمة على الإرهاب في مدينة درنة.

وقال الجازوي لـ “أخبار ليبيا 24” إن انتاج الاسمنت للعام الماضي ورغم الظروف التي تمر بها الدولة وصل إلى 406 ألف طن ، لافتا إلى أنه وبفضل الله لم تصل أيادي الإرهاب إلى المصنع والجيش الوطني كان في مقدمة المحافظين على هذا الصرح الصناعي الكبير .

وأضاف الجازوي أن الإنتاج المصنع وصل خلال هذه الفترة إلى 133 ألف طن من مادة الأسمنت التي يوفرها ليساهم في بناء المشاريع الإستراتيجية التي تخدم المواطن أينما كان .

وتابع أن مصنع أسمنت الفتائح أحد القلاع الصناعية العملاقة الذي أصبح شاهداً وصرحاً لم يتوقف عن العمل والإنتاج بفضل العاملين فيه، حيث بدأ العمل به سنة 1984 بطاقة إنتاجية تصميمية مليون طن من الأسمنت سنوياً .

ولفت مدير إدارة الإنتاج بمصنع إسمنت الفتائح، إلى أن المصنع لم يتوقف عن العمل إلا أثناء أحداث ثورة 17 فبراير ولكنه لم يتوقف كثيراً بعد الوقفة الوطنية من العاملين فيه والمحافظة عليه كذلك تعاون كل السكان المحيطين بالمصنع .

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