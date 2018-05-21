بيرو تدعو إلى إعادة دمج المسلحين في ليبيا بالحياة المدنية

دعت دولة بيرو المجتمع الدولي إلى تقديم مزيد من الدعم لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وأثنى ممثل دولة بيرو في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في ليبيا تابعتها بوابة إفريقيا الإخبارية على جهود المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة الذي يسعى لإجراء انتخابات في البلاد بمشاركة كل الأطياف السياسية والمواطنين مطالبا بإجراء استفتاء على الدستور واعتماد تشريعات انتخابية مناسبة، معربا عن ترحيبه بتحديث سجلات الناخبين في البلاد.

وطالب ممثل دولة بيرو بإعادة دمج المسلحين في الحياة المدنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بانتهاكات كبيرة لازالت تمارس داخل البلاد، داعيا إلى الإدانة الشديدة للانتهاكات التي تحدث في البلاد ومكافحة الإفلات من العقاب. وشدد ممثل دولة بيرو على دعمه لجهود الاتحادين الإفريقي والأوروبي والأمم المتحدة في مكافحة الاتجار بالبشر.

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