السويد: الوضع السياسي والأمني في ليبيا الأكثر تعقيداً

أكدت دولة السويد أن الوضع السياسي والأمني في ليبيا أكثر الأوضاع تعقيدا مبينا أن الأوضاع الأمنية لازالت هشة مشيرا إلى تحسن الوضع في العاصمة طرابلس. ودعا ممثل السويد في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في ليبيا تابعتها بوابة إفريقيا الإخبارية إلى ضرورة منع أي تهديد يقوض الاستقرار في ليبيا.

وتحدث عن الأوضاع في درنة وسبها معربا عن قلقه حيال ازدياد العنف في درنة، داعيا إلى حماية المدنيين، واحترام حقوق الإنسان، مشددا على قلق بلاده من العنف في سها، ما يستوجب مزيدا من التعاون لنزع فتيل الأزمة وأشار إلى انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا قائلا إن هناك أشخاصا يقبعون في السجون وكثير منهم دون تهمة، داعيا كل الأطراف للوصل لمراكز الاحتجاز بما فيها مركز معيتقية.

وحث ممثل السويد قادة ليبيا على حوار بناء وإجراء انتخابات عادلة ونزيهة وحرة مشددا على ضرورة إشراك جميع الليبيين في العملية السياسية وضمان وصول المرأة في كل البلاد للانتخابات وإتاحة الفرصة أمامها للترشح. وتحدث عن أوضاع المهاجرين واللاجئين مؤكدا وجود أكثر من 5000 لاجئ وأكثر من 700 مهاجر في البلاد داعيا لمساعدتهم وضمان وصول المساعدات الإنسانية لهم.

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