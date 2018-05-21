وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة تستعد للمجاهرة بالأمن

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد الاجتماع الأول للمنطقة الأمنية الثانية بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عقيد فتح الله امحيسن مدير أمن القبة في مقر مديرية أمن شحات.

ويأتي هذا الاجتماع بناء على تعليمات من وزير الداخلية إبراهيم بوشناف لوضع الخطط الأمنية بتأمين المناطق والمدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة المؤقتة وللمجاهرة بالأمن وعدم المساس بكرامة المواطن وتأمين الأهداف الحيوية وموارد الطاقة والعمل بروح الفريق الواحد.

وقدم خلال الاجتماع إعداد تصور لغرفة أمنية مشتركة للمنطقة الأمنية الثانية من كافة الأجهزة الأمنية بحدود مديريات الأمن برئاسة عقيد محمد فرج سليمان وإعداد خطة أمنية مشتركة بين كافة مديريات الأمن بالمنطقة .

يشار إلى أن وزارة الداخلية عقدت اجتماع بمدينة شحات في 13 مايو الماضي وتم وضع خطة أمنية، وتم تقسيم المدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة الليبية المؤقتة إلى 5 مناطق أمنية.

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