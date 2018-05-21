السلاك: بدء التنسيق لتشكيل قوة تحمي الجنوب

كشف الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، عن بدء التنسيق بين آمري المناطق العسكرية الغربية والوسطي وطرابلس، للعمل على تشكيل قوة عسكرية قوامها لواء، لتكليفها بحماية وتأمين منطقة الجنوب.

وقال السلاك في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقد اليوم الاثنين، في طرابلس، أن مهام القوة تتمثل في فض النزاع وتأمين وحماية المنطقة، ومكافحة الإرهاب وشبكات التهريب والعناصر الأجنبية التي تتسلل عبر الحدود، بغية زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

ونقل السلاك، تشديد رئيس المجلس الرئاسي، على أن القوة على استعداد للتعاون والتنسيق مع جميع الأطراف والقوى على الأرض في سبيل بسط الأمن وتعزيز الاستقرار بالمنطقة، وتجديد دعوته لتنحية الخلافات والوقوف صفا واحدا فى مواجهة الأخطار والتحديات التي تواجه ليبيا.

وبشأن العمليات العسكرية في درنة، أكد السلاك على ما جاء في بيان سابق للسراج، حيث طالب بتدخل عاجل لحكماء وشيوخ وأعيان المدينة والمناطق المحيطة، بغية الوصول الى حل سلمى يحقن الدماء و يجنب المدينة ويلات الحروب وما تخلفه من قتل ودمار، وشدد على ضرورة إيجاد ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمدينة، كؤكدا رفضه القاطع للإرهاب بكافة صوره وأشكاله.

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