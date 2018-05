المتوسط:

أنهى مسؤولى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة،اليوم الإثنين، إجراءات الإعادة الطوعية لـ 32 مهاجرا غير شرعيا إلى النيجر، من نزلاء الجهاز فى طرابلس.

وأكد رئيس مكتب الإعلام بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة الملازم أول حسنى أبو عيانة، إن فريق العمل التابع للمنظمة الدولية للهجرة “IOM Libya ” قام بإجراء المقابلات الشخصية و الكشف الطبي النهائي للمهاجرين النيجيريين قبل مغادرتهم الأراضي الليبية إلى بلادهم، غداً الثلاثاء عبر مطار امعيتيقة بالتعاون والتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة. IOM.

The post إعادة 32 مهاجرا غير شرعياً إلى النيجر من نزلاء مكافحة الهجرة بطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية