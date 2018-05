البيان الختامي للقاء ثلاثي الجوار يحذر من تداعيات تأخر حل الأزمة الليبية

المتوسط :

استعرض وزراء خارجية دول جوار ليبيا و هم تونس و الجزائر ومصر، خلال اجتماعهم اليوم، تطورات الوضع الليبي خاصة فيما يتعلق بمسار التسوية السياسية و مستجدات الوضع الأمني و سبل حل الأزمة، مجددين على موقفهم الداعم للحل السياسي للأزمة في ليبيا.

وأكد الوزراء، في بيانهم الختامي، اليوم الاثنين، على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطة الأممية،داعين الأطراف الليبية إلى بذل المزيد من التنازلات لإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار و تحقيق التوافق الضروري لإنهاء المرحلة الإنتقالية في ليبيا وتحمل مسؤولياتهم والانخراط بحسن نية فى تحقيق هذا المسار عبر إرساء توافقات موسعة تمهد لمصالحة وطنية شاملة، منوهين بالمصالحات المحلية بين مختلف الفعاليات السياسية.

وحذر الوزراء من التأخير فى حل الأزمة الليبية، والذى من شأنه أن يفسح المجال لمزيد من التصعيد واتساع العنف والإرهاب فى البلاد.

وشدد الوزراء كذلك على أهمية الأخذ بعين الاعتبار مساهمة الليبيين في كافة المشاورات والجهود الإقليمية و الدولية الرامية إلى تنفيذ مسار التسوية مؤكدين على أن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا -ليبيا نابعا من إرادة و توافق الليبين كافة.

وجدد الوزراء رفضهم لأشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي تؤدي إلى تقويض العملية السياسية و إطالة أمد الأزمة واستهداف ليس فقط أمن واستقرار ليبيا و إنما كذلك أمن دول الجوار، محذرين من تردي الأوضاع المعيشية لليبيين ومؤكدين على أولوية توفير الخدمات العامة للمواطن الليبي وتحسين ظروفه المعيشية.

واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق الأمني بين الدول الثلاث لتقييم التهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية على الأمن الداخلي الليبي و تأثيرها على استقرار دول الجوار وكذلك بحث سبل تعزيز تبادل المعلومات ورصد اي انتقال لعناصر إرهابية إلى المنطقة من بؤر الصراعات الإقليمية و الدولية.

هذا و اعلن الوزراء، في ختام بيانهم عن عقد اجتماعهم المقبل بعاصمة جمهورية مصر العربية، القاهرة، بعد التشاور بينهم على تحديد موعد سيتم الإعلان عنه لاحقا

