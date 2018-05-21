بلدية بنغازي تمنع إقامة أي أنشطة لبيع المواد الغذائية والخضروات والفواكه بالفندق البلدي

أعلنت بلدية بنغازي منع إقامة أي أنشطة لبيع المواد الغذائية والخضروات والفواكه بالفندق البلدي ،وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والبيئة المحيطة من تفشي الأمراض والأوبئة.

و قالت البلدية في بيان لها، إن التقارير الواردة من الجهات المختصة تؤكد عدم صلاحية الفندق البلدي ليكون سوقا للخضروات داخل المدينة للآثار السلبية الناتجة عنه من افتقاره لأدنى الشروط الصحية المنصوص عليها في القانون الصحي والبيئي إلى جانب اختناقات مرورية في عدة طرق رئيسية وحيوية بالمدينة هذا بالإضافة إلى تعارضه مع المخطط العام ومخطط المدينة الحضري

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