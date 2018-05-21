جمعية كافل اليتيم بسبها تقيم ماءدة افطار جماعي للأيتام

تستعد جمعية كافل اليتيم بسبها وكالعادة في كل عام اقامة ماءدة رمضانية لأفطار الايتمام وتوزيع بدلة العيد عليهم من اجل ادخال الفرحة على قلب اليتيم باعتبارها بادرة لا تقدر بثمن وكما امرنا الله ورسوله برعايتهم والتعامل معهم بالرحمة والحب والحنان ومحاولة لتعويضهم ولو بالقليل عن احساس فقد اغلى شي في الوجود.

لذلك تحاول جمعية كافل اليتيم في كل عام ان تجمعهم في برنامج رمضاني ترفيهي تو زع من خلاله عليهم الملابس والالعاب والاحدية وتجمعهم ليتعارفوا في مائدة رمضانية كمشروع انساني تقيمه الجمعية يهدف الى تعزيز روح التكافل وتجسد من خلاله صورة طيبة عن فضائل الشهر الكريم .

وسيكون هذا الافطار خلال هذه الايام من اجل اسعادهم وتوفير احتياجاتهم بتظافر جهود الخيريين واهل البر بالتبرع في كل عا

ولا يقتصر دور الجمعية فقط على توفير بدلة العيد بل تكفلت بتوفير المساعدت الشهرية لاسرهم من ارامل ومحتاجين في السلع التموينية شهريا وطيلة العام وكذلك توفير حقيبة المدرسة مع بداية العام الدراسي .

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