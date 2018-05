المتوسط :

أكدت مسؤولة الإعلام والناطق الرسمي باسم البعثة سوسن غوشة، أن الأخبار المتداولة بشأن نقل مسلحي ما يسمى مجلس شورى مجاهدي درنة جوا إلى العاصمة طرابلس، هي أخبار عارية تماما عن الصحة.

ودعت غوشة، خلال تصريحات مرئية اليوم الإثنين، وسائل الإعلام بضرورة تقصي الحقائق وتحري الدقة قبل نشر وتداول الأخبار.

جدير بالذكر أن هناك تسريبات تحدثت عن مباحثات تدور في أروقة الأمم المتحدة بشأن نقل مسلحي شورى درنة إلى طرابلس بعد التنسيق مع القيادة العامة للجيش بالخصوص.

The post «البعثة الأممية» تنفي إطلاق أية مبادرات بشأن نقل «إرهابيى درنة» إلى طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية