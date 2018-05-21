محادثات هاتفية بين رئيس المجلس الرئاسي والرئيس الفرنسي

عين ليبيا

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الاثنين مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تناولت عدد من الملفات، من بينها أخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا وسبل تحريك الجمود الحالي.

وأكد الرئيسين خلال مكالمة مطولة على الأهمية القصوى لنجاح المسار الديمقراطي والوصول إلى حلول عملية لتنفيذ الاستحقاق الدستوري والانتخابي، حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته واختيار حكامه عبر صناديق الاقتراع بحرية وشفافية في عملية انتخابية تشرف عليها وتراقبها الأمم المتحدة ويدعمها المجتمع الدولي.

وتناولت المحادثات الهاتفية العلاقات الثنائية وسبل تطوير وتنمية التعاون وتفعيل الاتفاقات السابقة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وعبر الرئيس السراج في ختام المكالمة عن تقديره لفرنسا على ما قدمته من دعم سياسي لحكومة الوفاق الوطني ولمسار التوافق في ليبيا.

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