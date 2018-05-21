 السراج يتلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي لبحث تطورات السياسية

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الإثنين مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تناول الطرفين خلالها عدد من الملفات، من بينها مناقشة آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا وسبل تحريك الجمود الحالي.

وأكد الرئيسان، على الأهمية القصوى لنجاح المسار الديمقراطي والوصول إلى حلول عملية لتنفيذ الاستحقاق الدستوري والانتخابي، حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته واختيار حكامه عبر صناديق الاقتراع بحرية وشفافية في عملية انتخابية تشرف عليها وتراقبها الأمم المتحدة ويدعمها المجتمع الدولي.

وتناولت المحادثات الهاتفية، العلاقات الثنائية وسبل تطوير وتنمية التعاون وتفعيل الاتفاقات السابقة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وعبر فائز السراج في ختام المكالمة، عن تقديره لفرنسا على ما قدمته من دعم سياسي لحكومة الوفاق الوطني ولمسار التوافق في ليبيا، على حد قوله.

وكانت فرنسا قد قدمت خلال اليومين الماضيين مبادرة لتسوية الأزمة الليبية تضمنت العديد من النقاط، أبرزها ‎تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية بحلول نهاية عام 2018، والتأكيد على الحل السياسي ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد باستثناء عمليات مكافحة الإرهاب، والدعوة إلى نزع السلاح، وأن يكون اتفاق الصخيرات هو الإطار المرجعي لتنفيذ بنود المبادرة.

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