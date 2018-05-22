السراج وماكرون يؤكدان ضرورة نجاح المسار الديمقراطي

أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، الاثنين، ضرورة نجاح المسار الديمقراطي، والوصول إلى حلول عملية لتنفيذ الاستحقاق الدستوري والانتخابي.

وبحث السراج، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي، تطورات الوضع السياسي في ليبيا، وسبل تحريك الجمود الحالي، مشددَيْن على ضرورة تمكين الشعب الليبي من التعبير عن إرادته، واختيار حكامه عبر صناديق الاقتراع بحرية وشفافية، في عملية انتخابية تشرف عليها وتراقبها الأمم المتحدة، ويدعمها المجتمع الدولي، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس.

يشار إلى أن وسائل إعلام أجنبية ذكرت أن فرنسا قدمت مبادرة لتسوية الأزمة الليبية، تضمنت عدة نقاط، أبرزها ‎تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية بحلول نهاية عام 2018، وفقا لجدول زمني تضعه الأمم المتحدة.

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