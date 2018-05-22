هل ستكون مبادرة أل الحلس القشة التي تقسم دفاعات بوسليم؟ المتحدث الرسمي باسم العائلة يجيب على هذا السؤال

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المتحدث الرسمي لعائلة الحلس لأخبار ليبيا 24 إن الجيش الليبي قدم لهم كل الضمانات التي تضمن محاكمة عادلة لابنهم إبراهيم الذي سلم نفسه طوعا للجيش يوم الأحد، موضحاً أن ثقتهم كبيرة في الجيش في التحقيق العادل مع ابنهم ومحاكمته والحفاظ عليه، منوهاً أن والدته تمكنت من زيارته وتأكدت أنه في مكان أمن ويتلقى معاملة حسنة.

وشكر سكان منطقة التميمي وعقلاء وحكماء قبيلة العبيدات التي قال أنهم تعاونوا من أجل تسليمهم لأيادي الجيش وإلى الجهات الأمنية التي تعامله بكل احترام.

وكشف المتحدث أن الخطوة التي أقدم عليها ابنهم أربكت كتيبة بوسليم التي قام أفرادها بحملات تفتيش لمدة أربعة أيام بعد علمهم بنواياه، وأن هناك عشرة أشخاص يستعدون للسير على خطاه وأنهم سيكونون في طريقهم قريبا تحت حماية الجيش الذي يحظى بدعم من داخل درنة، مشدداً على أن عناصر بوسليم في حالة من الضعف والجبن وأنهم أقدموا على اعدام 12 شخصا في الأيام الماضية للاشتباه في تعاونهم مع الجيش وأن تفجيرهم لجسر الشلال دلالة واضحة على موقفهم الضعيف.

وتحدث عن مضايقات تعرضت لها عائلتهم في درنة وأن شقيقهم جواد وهو خطيب مسجد تم احتجازه ليومين بسبب مهاجمته للكتيبة ولجماعة أنصار الشريعة.

وفيما يخص وضع عناصر بوسليم الميداني قال المتحدث أنهم يتواجدون في شيحا الشرقية ومطلع الوادي وأنهم من صغار السن الذين ينتمون لعائلات معروفة ممن استدرجوا بالأموال.

وحول وجود أجانب يقاتلون ضمن كتيبة بوسليم قال المتحدث أن هناك مصريين وسوريين وفلسطينيين وجزائريين.

وكانت عائلة الحلس قد سلمت، الأحد، ابنها إبراهيم، العنصر السابق في تنظيم داعش إلى قوات الجيش الليبي المتمركزة بمنطقة الفتائح بمدينة درنة، بحسب ما صرح لأخبار ليبيا 24 صديق العائلة والوسيط في عملية التسليم منعم الرفادي.

وقال الرفادي في تصريحات حصرية أن عائلة الحلس الشاعري سلمت ابنها له وهو قام بنفسه بتسليمه إلى غرفة عمليات عمر المختار التي أمنت بتعليمات من آمرها سالم الرفادي عملية التسليم والاستلام وتعهدت بتوفير المحاكمة العادلة له ولكل من يسلم نفسه ، مؤكداً أن القيادة العامة كانت تتابع عن كثب وقدمت كل الضمانات.

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