هل يصبح هاشم بشر عراب خروج مقاتلي درنة إلى طرابلس ؟

خاص- المتوسط:

أكدت مصادر موثوقة محلية لصحيفة المتوسط، أن كتيبة ثوار طرابلس طالبت مساء اليوم الإثنين، العائلات والمقيمين في قرية المغرب العربي بمنطقة السياحية باخلاء المكان في أسرع وقت، دون توضيح الأسباب.

وقال مصدر أمني مسؤول رفض الإفصاح عن هويته في تصريح لصحيفة المتوسط، ان حوارات تجري من اجل استقبال مقاتلي شورى مجاهدي درنة وفق المبادرة المتداولة من قبل عدد من كتائب وميليشيات العاصمة طرابلس المنضوية تحت وزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني.

وكشف ذات المصدر ان المستشار الامني لرئيس المجلس الرئاسي ” هاشم بشر ” ، والذي وصفه المصدر بالشخص النافذ في داخلية الوفاق، وراء الحوارات الاخيرة من اجل نقل المقاتلين وعائلاتهم من مدينة درنة الى طرابلس بالتنسيق مع عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد المؤيد وبقوة لشورى مجاهدي درنة ” المنحل “، وعضو مجلس الدولة الاستشاري ” منصور الحصادي ” .

ويأتي هذا التطور بعد يوم من وقفة احتجاجية نظمها مجلس أعيان طرابلس امام مقر بعثة الامم المتحدة في منطقة جنزور، مطالبين برفع الحصار عن درنة، فيما يرى مراقبون ان الجماعات الاسلامية المتشددة بدأت تعود للواجهة في طرابلس بحضورها البارز في صلاة الغائب الحاشدة وسط العاصمة، ونشاط ملحوظ للقيادة من مجلس شورى ثوار بنغازي المنصف بالارهابي من قبل قوات الجيش الوطني والهاربة من المدينة تجاه طرابلس.

