برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يسلم غرفتي عمليات حديثة لمستشفى مرزق العام

سلمت إلى مستشفى مرزق العام يوم أمس الأحد غرفتي عمليات ولادة مجهزة بأحداث الأجهزة والمعدات الطبية وذلك ضمن الجهود المبذولة من قبل وزارة الحكم المحلي لتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطن.

وياتي هذا البرنامج ضمن مشروع تعزيز القدرات المحلية من اجل الإنعاش والدعم في ليبيا والذي تم توقيعه بين وزارة الحكم المحلي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وحضر عملية التسليم المهدي بلقاسم مندوب عن شركة الابجر ومدير مستشفى مرزق العام الدكتور محمد وامر وعضو المجلس البلدي محمد عمر وكذلك عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مرزق المهندس اكرم الترهوني .

وسيبدأ العمل لاستكمال تجهيز الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة داخل مستشفى مرزق العام اعتبارا من يوم الاثنين وسيستمر لمدة 60 يوما .

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