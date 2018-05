اليوم.. “النواب” يبحث نقل المجلس من طبرق إلى بنغازي

المتوسط:

يعقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، جلسة استثنائية لبحث آليات نقل المجلس من مدينة طبرق لمقره الدائم في مدينة بنغازي.

ودعا “صالح”، جميع أعضاء المجلس لحضور الجلسة التي ستناقش موضوع انتقال المجلس واتخاذ قرار رسمي بذلك، وبحث خطوات الانتقال، وإنهاء كآفة الترتيبات اللوجستية مع الجهات الأمنية المختصة.

وكان قد أكد عقيلة صالح في تصريح صحفي من قبل ترحيبه بدعوة عدد من أعضاء المجلس للانتقال إلى بنغازي.

