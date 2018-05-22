النائب إدريس المغربي يكشف عن موعد جلسة إتخاذ قرار نقل مجلس النواب إلى بنغازي

ليبيا – كشف عضو مجلس النواب إدريس المغربي عن موعد جلسة إقرار عودة مجلس النواب الى مقره الدستوري بمدينة بنغازي .

وفى حديث لـ المرصد ، قال المغربي ان الجلسة التي ستنعقد اليوم الثلاثاء هي الجلسة المقرر فيها إتخاذ قرار عودة مجلس النواب الى مقره الدستوري ببنغازي .

وتوجه المغربي فى حديثه بالتحية لمدينة طبرق التي قال أنها احتضنت مجلس النواب فى ظروف بالغة القسوة وبمرحلة دقيقة من تاريخ البلاد .

وأضاف بأن أسباب وجود مجلس النواب فى مقره المؤقت بطبرق قد زالت الا وهي عدم الاستقرار الامني بمدينة بنغازي أما الآن وقد هُزمت الجماعات الارهابية فلم يعد هناك مبرر لوجود المجلس خارجها .

وقال بأن قرار نقل مجلس النواب مؤقتاً الى طبرق سنة 2014 تم بناءً على رسالة من وزارة الداخلية بشأن عدم إستباب الوضع فى بنغازي ، فى الوقت الذي أكدت فيه ذات الوزارة اليوم بأن الوضع قد اختلف وأن مالم يكن مسموحاً فى السابق بات متاحاً الآن .

وفى ختام حديثه وجه المغربي الشكر لكل النواب الداعمين لقرار العودة الى مدينة بنغازي وكذلك قوات الجيش التي قال أنها قدمت تضحيات جسام فى سبيل عودة الاستقرار الى هذه المدينة معرباً عن أمله فى أن تكون هذه النقلة بداية مرحلة جديدة للمجلس .

المرصد – خاص

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