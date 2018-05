المتوسط:

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، توافر 15.400 ألف إسطوانات غاز بمستودع رأس المنقار في بنغازي جاهزة لطلبيات الموزعين.

وأوضحت الشركة، عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أمس الاثنين، أن هذه الكمية ستصل إلى كل من بنغازي وسلوق وسلطان واجدابيا والأبيار والمرج وشحات وسوسة، والبيضاء.

