أكد مراسل صحيفة المتوسط، أن القوات المسلحة تخوض معارك ضارية فجر اليوم الثلاثاء مع عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة ” المنحل ” في المدخل الغربي الجنوبي من المدينة .

وأوضح المراسل أن أصوات قذائف المدفعية يسمع صداها في أنحاء ومناطق مدينة درنة، الواقعة تحت سيطرة الجماعات الارهابية أبرزها تنظيم القاعدة وانصار الشريعة.

