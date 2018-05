مستشفى مرزق العام تستلم معدات وأجهزة طبية حديثة

المتوسط:

أعلن مستشفى مرزق العام، استلام غرفتي عمليات ولادة مجهزة بأحدث الأجهزة، في إطار تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتعزيز القدرات المحلية.

وحضر التسليم والاستلام مندوب عن شركة، الأبجر المهدي بلقاسم ومدير المستشفى الدكتور محمد وامر وعضو المجلس البلدي محمد عمر مسؤول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مرزق أكرم الترهوني.

ويشار إلى أن وزارة الحكم المحلي تسعى لبذل الجهود لتقديم الأفضل ولرفع الخدمات المقدمة للمواطن بتوقيع اتفاقية بين وزارة الحكم المحلي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

