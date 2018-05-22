افتتاح عيادة طبية بمديرية أمن زواره

في إطار خطة عامة تسعى إدارة مديرية أمن زواره تنفيذها لتحسين الخدمات العامة لافراد وأعضاء جهاز الشرطة بزواره ، وأيضا للنزلاء

ونظرا لأهمية المحافظة على الصحة العامة وتسهيل تقديم الخدمات الطبية ، افتتحت بمقر مديرية أمن زواره عيادة صحية بالمديرية ، تقدم خدماتها للعاملين في قطاع الشرطة وللموقوفين على ذمة قضايا ،

وهى خاصة في مجال الباطنية والجراحة العامة تم تجهيزها بمعدات واحتياجات أولية في انتظار الإمكانيات الأخرى التي تحتاجها مثل هذه العيادة وهى تستقبل مرضى من العاملين ومن الموقوفين .

وقال كامل بندق مشرف العيادة في تصريح لمراسل بوابة افريقيا الاخبارية بمدينة زوارة ان هذه العيادة هذه لها أهمية قصوى للجميع وخاصة للموقوفين حيث إن مديرية امن زواره تقوم بمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، فيتم ضبط مهاجرين وعند استيقافهم بالمديرية محتاجين للعلاج وللإسعافات الأولية ولبعض الأدوية الضرورية.

وفى ظل نقص الخدمات الطبية بالمدينة ، فكانت هذه الفكرة وكانت هذه العيادة وبالتعاون التام والتنسيق مع مدير مكتب الخدمات الطبية الأستاذ شعبان ابوسنوقة.

مشيرا الى ان نظام العمل سبكون بصفة مؤقتة يومين في الأسبوع إلى حين استكمال باقي العناصر ، وتوفير الإمكانيات التي تحتاجها العيادة مثل معمل تحليل وأشعة وصيدلية ، فهذه احتياجات تعتبر ضرورية .

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