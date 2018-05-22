مديرية أمن أجدابيا تسترجع 10 آليات كانت خارج نطاق أشغالها

قامت مديرية أمن أجدابيا، باسترجاع الآليات التابعة للمديرية والتي كانت في عهدة بعض الضباط وضباط صف وتستخدم خارج نطاق أشغال المديرية.

وأوضح مصدر أمني مطلع بمديرية أمن أجدابيا، فضل عدم ذكر اسمة – لـ “بوابة افريقيا الاخبارية”- ان عدد الآليات التي تم استرجاعها وصل إلى 10 آليات وتم إعادتها للعمل وتوزيعها على اقسام النجدة والمرور والانضباط وذلك بعد صيانتها وطلائها بطلاء الشرطة ووضع شعار مديرية أمن أجدابيا عليها.

وأشار إلى ان هناك عدداً من الآليات مازالت تستخدم خارج نطاق أشغال المديرية ولم يتم استرجاعها بعد، على حد قوله.

يذكر أن مديرية أمن أجدابيا، أعلنت مع بداية شهر رمضان عن البدء في تطبيق الخطة الأمنية لتأمين مدينة أجدابيا طيلة أيام الشهر.

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