نفاد الـ 500 دينار من جيوب المواطنين وفوقهم الصكوك المصرفية

لوحظ تدني مستوى حركة السوق بالجفرة مع نفاد المبلغ المالي المخصص بـ 500 دينار التي تحصل عليها المواطن قبل شهر رمضان من مصارف المدينة والذي لا يستجيب لمتطلبات الاسرة خلال شهر رمضان الكريم، الامر الذي اجبر المواطن الى اللجوء للصكوك المصرفية التي يرفع معها سعر أي شيء قد يشترى الى ما يزيد على خمسين في المائة من سعره المرتفع بالأساس، حيث بلغ سعر كيلو اللحم الاسترالي 47 ديناراً والدجاجة الواحدة 29 ديناراً عن طريق الصك المصرفي.

وخلال جولة لمراسل “بوابة افريقيا الإخبارية” في السوق لاحظ خلو المحلات التجارية من الزبائن وتراجع مشتريات المواطن من الخضروات رغم اعتدال الأسعار، وهو ما يؤكد على فراغ الجيوب، حيث وصل سعر كيلو البطاطا إلى دينارين وكذلك الطماطم دينارين ونصف الدينار والفلفل اربعة دنانير فيما يصل ربطة المعدنوس الى دينار.

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