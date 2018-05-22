المنطقة الأمنية الثانية بداخلية المؤقتة تعقد اجتماعها الأول في شحات

قال الناطق الرسمي باسم مديرية أمن شحات الملازم “حسن بوأكريم” في تصريح خاص لمراسل “بوابة أفريقيا الإخبارية” إن المنطقة الأمنية الثانية التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة عقدت يوم الاثنين اجتماعها العادي الأول لتفعيل “الخطة الأمنية الوزارية” والتي أطلقها وزير الداخلية المستشار “إبراهيم بوشناف” في 13 مايو الجاري.

وترأس اجتماع المنطقة الأمنية الثانية أقدم ضباط بالمنطقة متمثلاً في مدير أمن القبة العقيد “فتح الله امحيسن” بحضور مدراء أمن (شحات – البيضاء – الساحل -الأبرق – درنة – وردامة) إضافة إلى مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بوزارة الداخلية.

وأفاد “بوأكريم” ان الاجتماع الذي عقد بمقر مديرية أمن شحات ناقش الخطط الأمنية لتأمين المناطق والمدن المكونة للمنطقة الأمنية الثانية بما يكفل حماية المواطن والمجاهرة بالأمن وتأمين الأهداف الحيوية وموارد الطاقة، إضافة إلى العمل بروح الفريق الواحد بما يكفل عدم المساس بكرامة المواطن وأمنه.

وتقرر خلال الاجتماع إعداد تصور لإنشاء “غرفة أمنية مشتركة” بالمنطقة الأمنية الثانية تتكون من “كافة الأجهزة الأمنية” بحدود مديريات أمن المنطقة على أن تكون الغرفة برئاسة مدير أمن شحات العقيد “محمد فرج”.

يذكر أن وزير الداخلية قد عقد في 13 مايو الجاري اجتماعاً بمدينة شحات تم فيه وضع خطة أمنية محكمة لمختلف مديريات الأمن، وتم خلاله تقسيم المدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة المؤقتة إلى 5 مناطق أمنية.

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