مستشفى أجدابيا يكلف "ادويك" بمتابعة ملف جرحى الجيش

قام المدير العام لمستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا، الدكتور “عبدالفتاح الدليمي”، بإصدار قرار بشأن تكليف “عبدالرازق ادويك” أحد الكوادر الطبية بالمستشفى، بمهمة الإشراف على متابعة ملف جرحى مدينة أجدابيا من أفراد القوات المسلحة والشباب المساند لهم في الحرب ضد الإرهاب، وذلك من خلال تسهيل كافة الإجراءات من توفير أطباء وأدوية وتعبئة التقارير واي أمور أخرى تتعلق بالمستشفى، بحسب ما قال مدير المكتب الإعلامي للمستشفى “عطوه الجبالي” في تصريح لـ “بوابة افريقيا الاخبارية”.

وأضاف الجبالي قائلاً “هذه الخطوة تأتي تقديراً من إدارة المستشفى لتضحيات هؤلاء الرجال في محاربة الإرهاب وسعياً منها لتقديم ولو جزء يسير من الخدمات عرفاناً وتقدراً لهم”، على حد قوله.

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