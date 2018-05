رئيس “توزيع الوقود”  يتفقد سير عمل موزع “107” بأبو سليم

المتوسط:

تفقد رئيس مكتب متابعة توزيع الوقود والغاز، أمس الاثنين، موزع غاز رقم 107 ببلدية أبو سليم للوقوف على سير العمل وتذليل الصعاب لضمان توفير الغاز للمواطنين وفق الآلية المتبعة بالموزع وهي عبر منظومة تسليم واستلام.

وأكد رئيس المكتب، عبر صفحة لجنة أزمة الوقود على فيسبوك، أن منظومة التوفير جاءت بناءًا على الاتفاق الذي تم مع المجلس البلدي أبوسليم بشأن اعتماد موزع غاز رقم 107 بالبلدية باستلام الاسطوانات من المواطنين وإعادتها لهم خلال 24 ساعة.

ووجه رئيس مكتب المتابعة، الشكر والتقدير لموزع غاز رقم 107 المتمثل في عمر ابوكراع لتفانيه في العمل وحسن تعامله مع المواطنين بشهادة كل المواطنين الذين التقي معهم أثناء توزيع الغاز.

