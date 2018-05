ننشر نتائج مؤتمر المبادرة الثلاثية لبحث مستجدات الوضع فى ليبيا

المتوسط:

حصلت صحيفة المتوسط، على بيان نتائج مؤتمر الجزائر لدعم التسوية السياسية في ليبيا الذي عقد أمس برئاسة عبد القادر مساهل وزير الشئون الخارجية للجزائر وبمشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكريووزير خارجية تونس خميس الجهيناوي، في إطار المبادرة الثلاثية لبحث مستجدات الوضع الليبي.

وجاءت نتائج المباحثات الثلاثية كالأتي: استعرض الوزارء تطورات الوضع في ليبيا خاصة فيما يتعلق بمسار التسوية السياسية، بحثوا الجهود التكاملية لبلدانهم الثلاثة في مرافقة الليبيين على تجاوز حالة الانسداد السياسي، جددوا دعمهم لخطة العمل من أجل ليبيا التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة.

وشدد الوزارء خلال الاجتماع، على أهمية وضع خطة عمل أممية حيز التنفيذ، ودعوا الأطراف الليبية بمختلف توجهاتها إلى بذل مزيد من التنازلات لإعلاء مصلحة الوطن، مؤكدين على أهمية الاخذ بعن الاعتبار مساهمة الليبين في كافة المشاورات والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تنفيذ مسار التسوية.

ورفضوا كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والمؤدية إلى تصعيد داخلي من شأنه تقويض العملية السياسية وإطالة الزمة واستهداف ليس فقط الأمن والاستقرار في ليبيا بل وايضًا دول الجوار.

واتفق الوزراء الثلاثة على مواصلة التنسيق الأمني بين الدول لتقييم التهديدات التي تمثلها التنظيمات الارهابية على أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار وتعزيز تبادل المعلومات ورصد اي انتقال لعتاصر إرهابية إلى منطقة من بؤر الصراعات الإقليمية والدولية.

واتفق الوزارء على عقد اجتماعهم القادم بالقاهرة في موعد يحدد بالتشاور فيما بينهم.

