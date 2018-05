“الرئاسي” ينشر أهم نقاط اللجنة التنفيدية للقرار 505 بشأن رسوم التحصيل

المتوسط:

أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي “فتحي المجبري”، أهم النقاط حول أعمال اللجنة التنفيدية للقرار 505 بشأن مستندات رسم التحصيل.

وأوضح “المجبري”، خلال مؤتمر صحفي، أمس أن الشركات تقدمت بطلبات توريد باجمالي حوالي 1.4 مليار دولار حسب قرار 505 وتعديله الأخير.

وأضاف نائب رئيس المجلس، أنه بالأمس اعتمد رئيس مجلس الرئاسي محضر اللجنة التنفيذية والذي يتضمن الإحالة لمبلغ 700 مليون دولار .

وتابع: “‏الشركات المتقدمة بطلبات التوريد شكلت المنطقة الغربية حوالي 85% من مجموع الطلبات والمنطقة الشرقية 13% والمنطقة الجنوبية 2%، و‏الشركات المتقدمة من المنطقة الغربية كانت 63% من طرابلس من مجموع الشركات في المنطقة الغربية 25% من مصراتة ثم 12% من باقي المنطقة الغربية”.

وأكد أنه استلم 12 طلباً للتوريد برسم التحصيل من المنطقة الجنوبية وجميعها من سبها، حيث ‏كانت نسبة الطلبات من المنطقة الشرقية موزعة كالتالي : 75% من بنغازي ؛ 25% من باقي المنطقة الشرقية .

واعتبر “المجبري”، الخلل في التقدم لطلبات التوريد برسم التحصيل هو اختلال اقتصادي في البلاد.

