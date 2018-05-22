اشتباكات درنة تتجدد والجيش مُسيطر

تجددت المواجهات المسلحة بين قوات الجيش الوطني ومجلس شورى مجاهدي درنة المنحل، فجر الثلاثاء بوادي تمسكت بالقرب من مدينة درنة.

وبحسب مصادر لـ218 فإن التنظيمات الإرهابية حاولت القيام بعملية التفاف على مواقع تمركزات القوات الخاصة بالمنطقة، إلا أن القوات الخاصة نجحت في التصدي للمحاولة وإفشالها.

وأسفرت الاشتباكات المسلحة بمنطقة تمسكت عن قتل آمر الكتيبة 36 صاعقة، بالقوات الخاصة العقيد عبد الحميد الورفلي وإصابة جنديين آخرين.

وتشهد المنطقة حالياً هدوءا حذرا وترقبا بعد المواجهات العنيفة التي شهدتها المنطقة فجر اليوم بمحور تمسكت والمحور الغربي ومحور الظهر الحمر أمس.

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